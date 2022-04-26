الأمم المتحدة: مليونا طفل يواجهون «الموت جوعاً» في القرن الأفريقي

جنيف (وكالات)

قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، أمس، إن ما يقرب من مليوني طفل يواجهون خطر الموت جوعاً في الوقت الذي يواجه فيه القرن الأفريقي واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.

وفي كلمة أمام مؤتمر مغلق للمانحين عُقد في جنيف، قال جريفيث إن الأمم المتحدة لديها جزء بسيط من 1.4 مليار دولار تحتاجها لمواجهة الجفاف بأنحاء كينيا وإثيوبيا والصومال.

وأضاف في تصريحات عبر الإنترنت: «الحقيقة القاسية التي يجب أن نعترف بها هي أننا في سباق مع الزمن مرة أخرى لتجنب خسائر كبيرة في الأرواح في عام 2022، وليس لدينا الموارد للقيام بذلك».