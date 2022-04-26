إرهابي يسلم نفسه في الجزائر

الجزائر (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن إرهابياً سلم نفسه للسلطات العسكرية، وكان ينشط في منطقة الساحل منذ عام 2014.

وقالت الوزارة في بيان: «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بإن ﭬزام في الناحية العسكرية السادسة».

وأوضح بيان الوزارة أن «الأمر يتعلق بالمدعو الوندري إبراهيم الذي التحق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل سنة 2014».

وأضافت الوزارة في بيانها أن «الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزنا ذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة».

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن «تلك العملية تؤكد نجاعة المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بقصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل أرجاء البلاد».