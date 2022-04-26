مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في أريحا

رام الله (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان: «إن أحمد إبراهيم عويدات 20 عاماً قتل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في رأسه، فجر الثلاثاء في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية».

وصرّح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحادث قيد التحقيق. وقال شهود عيان من المخيم إن قوات إسرائيلية دخلت لاعتقال أحد سكانه ورشقها الشبان بالحجارة وردت بإطلاق الرصاص الحي.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنه «أصيب ثلاثة شبان بالرصاص، إثر اقتحام قوة من المستعربين مخيم عقبة جبر جنوب أريحا».

وأعلنت حركة «فتح» في منطقة أريحا وغور الأردن إضرابًا شاملاً أمس، باستثناء القطاع الصحي حدادًا على مقتل عويدات.