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«الرئاسي اليمني» يوجه بتشكيل لجنة للنظر في قضايا المعسرين
«الرئاسي اليمني» يوجه بتشكيل لجنة للنظر في قضايا المعسرين
27 ابريل 2022 01:53

عدن (الاتحاد)

وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أمس، الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في قضايا المعسرين، والتنسيق مع السلطة القضائية لتسهيل الإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان.
وأكد المجلس أن التوجيه يشمل الذين قضوا ثلثي المدة دون المحبوسين في قضايا جسيمة أو المحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب.
وطالب المجلس اللجنة الحكومية برفع تقرير بشكل عاجل بشأن الأشخاص المستحقين للإفراج عنهم.
كما ناقش المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الراهنة على الساحة الداخلية في كافة المجالات والمدرجة في جدول أعماله اليومي، واتخذ إزاءها عدداً من القرارات اللازمة.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الحكومة اليمنية
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