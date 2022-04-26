اليمن: سيول جارفة تقتل 5 مدنيين في مأرب

عدن (وكالات)

قالت مصادر محلية وسكان، إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم غرقاً بينهم طفل في شمال وغرب اليمن أمس، بسبب سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن بدء موسم الأمطار في البلاد. وفوجئ آلاف النازحين في محافظة مأرب، شرقي اليمن، بسيول جارفة شهدتها المحافظة مساء أمس، في أعقاب أمطار غزيرة ضربت أنحاء متفرقة من المحافظة. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، إن أمطاراً ورياحاً شديدة جرفت مخيمي «أبو جنب والرويك الشرقي» في صحراء مأرب.

وذكرت الوحدة التنفيذية، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن أكثر من 1200 نازح بينهم أطفال ونساء جرفت السيول والأمطار خيامهم وهم الآن في العراء دون غذاء ولا مأوى. ووقع الضرر الأكبر خلال موسم الأمطار على النازحين، خاصة في محافظة مأرب، حيث تتكرر المأساة كل عام نتيجة اندفاع السيول في مناطق مفتوحة غالبًا ما تكون ملاذًا للنازحين.