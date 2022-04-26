اليمن يطالب بضغط دولي على «الحوثي» لرفع حصار تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بممارسة ضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لرفع الحصار المفروض منذ 7 سنوات على مدينة تعز، مؤكدةً أن رفض الميليشيات كل الدعوات وتقويض الاتفاقات لرفع الحصار هو سياسة عقاب جماعي تعكس حقدها الدفين على أبناء المحافظة، جاء ذلك بينما وثق الجيش اليمني ارتكاب الميليشيات 1924 خرقاً للهدنة الأممية في 9 محافظات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن المعاناة الإنسانية اليومية التي يتجرعها الملايين من أبناء محافظة تعز أكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية في اليمن، جراء الحصار المفروض عليها من ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ 7 أعوام، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح أن استمرار حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية لمحافظة تعز، ورفض كل الدعوات وتقويض الاتفاقات لرفع الحصار عنها ابتداء من اتفاق استوكهولم وحتى إعلان الهدنة برعاية أممية، مروراً بالمبادرات المحلية، سياسة عقاب جماعي تعكس حقدها الدفين على أبناء المحافظة الذين رفضوا الانقلاب منذ اللحظة الأولى.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي الإرهابية لإنهاء الحصار على محافظة تعز ورفع النقاط والحواجز والسماح بتنقل المدنيين بشكل طبيعي وتدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وفي سياق آخر، رصد الجيش اليمني ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 1924 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج.

وأوضح الجيش في تقرير أن الخروقات توزّعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خروقات في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروقات في صعدة، و4 في جبهات أبين وخرقين في لحج.

وتنوّعت بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 عملية استهداف مدفعي، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 عملية زراعة ألغام، و19 عملية استحداث قناصة، إضافة إلى 7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة مأرب.

وأكد الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تعمدت خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى، وما تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن، في ظل التزام الجيش بالوقف التام لإطلاق النار.

ومساء أمس، قصفت الميليشيات الإرهابية الأحياء السكنية في قرية «ملعاء» الدريب بمديرية «حريب» بمحافظة مأرب.

بدوره، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي خلال لقائه قيادة محور الحديدة في عدن أمس، أن قوات الجيش ستقوم بحقها في الرد على أي اعتداءات تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية تابعة لأمانة العاصمة صنعاء، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بأكثر من 50 انتهاكًا بحق المساجد في أمانة العاصمة، منذُ مطلع شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر إعلامية أنها رصدت نحو 50 انتهاكًا حوثيًا بحق المساجد في أمانة العاصمة خلال 20 يومًا.

وأشارت إلى أن الانتهاكات الحوثية التي تم رصدها حدثت في 9 من مساجد العاصمة.

وارتكبت ميليشيات الحوثي 16 اعتداءً على المصلين في تلك المساجد، واختطافها لاثنين من المصلين في «جامع الإيمان» بحي «نقم»، مشيرًة إلى قيام الميليشيات بإغلاق 7 مساجد 4 منها خاصة بالنساء وقامت بتحويلها إلى مقار لعناصرها لتناول «القات».

وقالت المصادر: إن عملية منع الميليشيات لصلاة التراويح تكررت في تلك المساجد 14 مرة، كما تم اقتحام 6 مساجد أثناء الصلاة تكررت معظمها في «مسجد الإيمان، والجامع الكبير» في «بني الحارث».

وارتكبت ميليشيات الحوثي مئات الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة في مناطق سيطرتها، منذُ بداية شهر رمضان، في إطار سعيها لفرض أفكارها ومعتقداتها الطائفية بالإكراه وقوة السلاح.