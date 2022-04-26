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تركيا تلغي إلزامية إرتداء الكمامة في الأماكن المغلقة
تركيا تلغي إلزامية إرتداء الكمامة في الأماكن المغلقة
27 ابريل 2022 01:04

ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بعد 3 سنوات من تطبيقه. وقال الرئيس التركي في تصريح له اليوم إن تركيا مستعدة لرفع جميع إجراءات مكافحة فيروس كورونا لافتاً إلى أن الكمامات ستظل مفروضة في وسائل النقل العام وفي المؤسسات الطبية حتى تنخفض الحالات اليومية الجديدة لأقل من 1000حالة. 

وكانت تركيا قد ألغت في السابق شرط استخدام الكمامة في الهواء الطلق وفي الأماكن المغلقة ذات التهوية الجيدة. وانخفضت إصابات كوفيد-19 اليومية في تركيا لأقل من 3000 في الأيام الماضية، من حوالي 15 ألفا في نهاية مارس الماضي وانخفض عدد الفحوص بأكثر من النصف في نفس الفترة إلى حوالي 130 ألفا في اليوم. 

المصدر: وام
تركيا
فيروس كورونا
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