كندا تعتزم زراعة 25 مليون فدان قمح

يتوقع مكتب الإحصاء الكندي زراعة أكثر من 25 مليون فدان بالقمح في كندا خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 7.2% عن العام الماضي.في المقابل، يتوقع الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم زراعة 24.1 مليون فدان بالقمح في كندا خلال العام الحالي.

كما يتوقع مكتب الإحصاء وصول مساحة زراعات نبات الكانولا إلى 20.9 مليون فدان بانخفاض نسبته 7% عن العام الماضي، في حين يبلغ متوسط توقعات المحللين 21.9 مليون فدان. يذكر أن نبات الكانولا يستخدم في إنتاج زيت الطعام.

يأتي ذلك فيما يتوقع الخبراء والتجار تراجع الاحتياطي العالمي من الحبوب الموسم المقبل، إلى أقل مستوى له في ثماني سنوات، وهو ما من شأنه أن يفاقم النقص الشديد حالياً في الإمدادات، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عنان السماء.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء الخميس الماضي لا تزال أوكرانيا، وهي واحدة من كبار مصدري الحبوب في العالم، تحتفظ بكميات كبيرة من الحبوب من محصول العام الماضي، ولكن الحرب الروسية عليها عطلت موانئ البلاد إلى حد كبير.