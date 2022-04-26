السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
كندا تعتزم زراعة 25 مليون فدان قمح
كندا تعتزم زراعة 25 مليون فدان قمح
26 ابريل 2022 23:33

يتوقع مكتب الإحصاء الكندي زراعة أكثر من 25 مليون فدان بالقمح في كندا خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 7.2% عن العام الماضي.في المقابل، يتوقع الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم زراعة 24.1 مليون فدان بالقمح في كندا خلال العام الحالي.
كما يتوقع مكتب الإحصاء وصول مساحة زراعات نبات الكانولا إلى 20.9 مليون فدان بانخفاض نسبته 7% عن العام الماضي، في حين يبلغ متوسط توقعات المحللين 21.9 مليون فدان. يذكر أن نبات الكانولا يستخدم في إنتاج زيت الطعام.
يأتي ذلك فيما يتوقع الخبراء والتجار تراجع الاحتياطي العالمي من الحبوب الموسم المقبل، إلى أقل مستوى له في ثماني سنوات، وهو ما من شأنه أن يفاقم النقص الشديد حالياً في الإمدادات، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عنان السماء.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء الخميس الماضي لا تزال أوكرانيا، وهي واحدة من كبار مصدري الحبوب في العالم، تحتفظ بكميات كبيرة من الحبوب من محصول العام الماضي، ولكن الحرب الروسية عليها عطلت موانئ البلاد إلى حد كبير.

 

المصدر: د ب أ
كندا
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©