محكمة فرنسية عليا ترفض قراراً حكومياً بإغلاق مسجد

رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الثلاثاء استئنافًا قدمته وزارة الداخلية يهدف إلى إغلاق مسجد في بلدة بيساك بجنوب غرب البلاد لمدة ستة أشهر.

وكان مكتب وزارة الداخلية المحلي قد أغلق المسجد لمدة ستة أشهر في 14 مارس على أساس أنه يحرض على الكراهية ويبرر الإرهاب. وأوقفت محكمة إدارية محلية قرار الإغلاق بعد عشرة أيام، وهو قرار طعنت عليه الحكومة.

ورفض مجلس الدولة اليوم الثلاثاء الاستئناف، واعتبر الإغلاق «انتهاكا خطيرا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة»، وفق ما ورد في وثيقة قضائية.

وهذه هي المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قراراً حكومياً بإغلاق مسجد على أساس «مذكرة بيضاء»، وهي وثيقة تعدها أجهزة المخابرات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية ومحامون: إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.