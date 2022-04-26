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لبنان يطلب المساعدة في انتشال الزورق الغارق قبالة طرابلس
لبنان يطلب المساعدة في انتشال الزورق الغارق قبالة طرابلس
26 ابريل 2022 22:18

طلب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب من بريطانيا وأميركا وفرنسا المساعدة في انتشال الزورق الذي غرق يوم السبت الماضي.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، "اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب في حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا جيوم، وذلك لطلب المساعدة في انتشال الزورق الذي كان غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا".
وكان زورقٌ قد غرق مساء السبت الماضي وعلى متنه حوالي 60 شخصاً في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة مدينة طرابلس شمال لبنان. وتمّ انتشال 7 جثامين من ركاب الزورق فيما بلغ عدد الناجين 45 شخصاً، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.
ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد ركاب الزورق الذي غرق، حيث يشير البعض إلى أنه يتراوح بين 60 و70 راكباً.

 

المصدر: د ب أ
لبنان
غرق قارب
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