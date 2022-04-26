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اللاجئون الأوكرانيون يرفعون عدد سكان النمسا لأكثر من 9 ملايين
اللاجئون الأوكرانيون يرفعون عدد سكان النمسا لأكثر من 9 ملايين
26 ابريل 2022 21:20

 رفع اللاجئون الفارون من الحرب الدائرة في أوكرانيا تعداد سكان النمسا لأول مرة ليتخطى تسعة ملايين، وفقاً لإحصاءات رسمية تم نشرها اليوم الثلاثاء في فيينا.
  وارتفع عدد السكان بواقع 48 ألفاً في الربع الأول من العام الجاري، فيما جاء أكثر 40 ألف شخص من أوكرانيا، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات النمساوية.
وبذلك وصل إجمالي تعداد السكان في مطلع إبريل إلى 9.03 مليون نسمة.
  ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غادر نحو 5.3 مليون شخص أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير.
  وسجلت بولندا 2.9 مليون لاجئ أوكراني ووصل مئات الآلاف من اللاجئين إلى الدول الأخرى المجاورة لأوكرانيا.

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
النمسا
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