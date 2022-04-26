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واشنطن ترحب بقرار ألمانيا إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا
واشنطن ترحب بقرار ألمانيا إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا
26 ابريل 2022 20:40

رحب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالقرار الألماني، الذي وصفه "بالبارز"، لدعم أوكرانيا بمنظومات أسلحة مضادة للطائرات.
وقال أوستن إن إرسال 50 دبابة "شيتا" مضادة للطائرات، والمعروفة باسم "جيبارد" في ألمانيا، يمثل خطوة "كبيرة" تمنح قدرات إضافية مهمة لأوكرانيا.
وتابع وزير الدفاع الأميركي، في أعقاب المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا الذي عُقِد في قاعدة الجيش الأميركي الجوية بمدينة رامشتاين الألمانية، أن برلين "صديقة وحليفة كبرى " للولايات المتحدة.
وأضاف "إننا جميعاً عازمون على مساعدة أوكرانيا على الانتصار اليوم وبناء قوتها غداً".

 

المصدر: د ب أ
أميركا
ألمانيا
أوكرانيا
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