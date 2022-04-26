بابا الفاتيكان يلغي ارتباطاته بسبب ألم في الركبة

ألغى بابا الفاتيكان فرنسيس ارتباطاته اليوم الثلاثاء بسبب ألم في ركبته اليمنى.

وقال المكتب الصحفي للكرسي الرسولي "بسبب ألم في ركبته وبناء على توصية الطبيب،ألغى البابا فرنسيس أنشطته المقررة لليوم".

ولن يحضر البابا،85 عاماً، مجلس الكرادلة المنعقد حالياً.

ويعاني بابا الفاتيكان أحياناً من مشاكل في ركبته اليمنى، ففي يوم الجمعة، ألغى ارتباطاته من أجل إفساح الوقت لإجراء فحوصات طبية.

وأصبح ملحوظاً أن السير وصعود ونزول الدرج يسبب ألماً للبابا. ففي يوم الأحد، لم يلق القداس كالمعتاد في كنيسة القديس بطرس بل جلس على كرسي على الجانب لإلقاء خطبة.

وكان الحال كذلك خلال احتفالات عيد الفصح، عند عودته من مالطا إلى روما في بداية الشهر، وصف فرنسيس حالته الصحية بأنها "متقلبة".