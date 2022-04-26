مصر: حكم قضائي جديد بإدراج «الإخوان»على لائحة الإرهاب

شعبان بلال (القاهرة)

أدرجت مصر جماعة «الإخوان» و20 شخصاً على لائحة الإرهاب لمدة 5 سنوات استناداً إلى حكم صادر عن محكمة الجنايات.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر تفاصيل القرار، موضحة أن مدة إدراج «الإخوان» كجماعة إرهابية بالإضافة إلى أسماء 20 شخصاً وشركتين أخريين تبدأ من 24 أبريل الجاري ولمدة 5 سنوات.

واستندت الجريدة الرسمية إلى قرار محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم، حيث شمل القرار ثلاثة أقسام: «جماعة الإخوان، 20 شخصاً، شركتين».

وفي أغسطس 2021، أصدرت المحكمة نفسها قراراً في بإدراج «الإخوان» على لائحة الإرهاب لخمس سنوات، بالإضافة إلى إدراج 56 شخصاً على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من 2021 وحتى 2026.

وتقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عددٍ كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة في القوائم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.