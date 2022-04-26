إيطاليا تلقي القبض على عصابة لتهريب الساعات عبر الحدود السويسرية

أعلنت السلطات المالية الإيطالية في مدينة كومو شمال إيطاليا، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على عصابة من المهربين الإيطاليين والسويسريين تتألف من 22 شخصاً، كما تمت مصادرة ساعات تقدر قيمتها بـ 800 ألف يورو (855 ألف دولار).

وكشف تحقيق للسلطات أن المشتبه بهم قاموا بتهريب ساعات فاخرة وساعات مقلدة عبر الحدود، حيث يقومون ببيعها عبر شبكة الإنترنت.

وتم فتح التحقيق عقب أن عثرت الجمارك الإيطالية على حقيبة تحتوى على 87 ألف يورو نقداً في سيارة تعبر الحدود من سويسرا.

وعثرت السلطات على 30 ساعة فاخرة و19 ساعة تقليد بقيمة 794 ألفاً و500 يورو، بالإضافة إلى 122 ألفاً و730 يورو نقداً.