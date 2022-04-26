حرارة شديدة وأتربة تضرب مصر في هذا الموعد

القاهرة (الاتحاد) تستقبل مصر موجة من الطقس السيئ نهاية الأسبوع الجاري تتمثل في ارتفاع شديد بدرجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة.

وقالت هيئة الأرصاد المصرية إن مصر تتأثر بكتل هوائية قادمة من شمال شبه الجزيرة العربية وتتسبب تلك الكتل في ارتفاع بدرجات الحرارة على أغلب المحافظات بدرجات متفاوتة، مع نشاط شديد للرياح المثيرة للأتربة.

وتواجه مصر ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة خلال الأيام الحالية يترواح بين درجة ودرجتين، لكن ذروة الارتفاع ستكون يوم الجمعة، قبل أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، ابتداء من السبت، حسبما أوضحت الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد تواجه نهاراً حاراً، بينما يصبح شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومعتدلاً على المحافظات الشمالية.

وحذر وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية من التباين الشديد بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً، مشيراً إلى فارق يتخطى الـ 12 درجة مئوية بين النهار والليل، وهو ما قد يتسبب في إصابة سكان مصر بالبرد والإنفلونزا.

وطالب سعودي المصريين بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل والاحتفاظ بملابس ثقيلة احتياطية تجنبا للتغيير الحاد في درجات الحرارة، كما شدد على عدم التعرض للشمس خلال فترة الظهيرة، للوقاية من مخاطر الإصابة بالضربة الشمسية.