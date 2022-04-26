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علي النعيمي رئيساً لفريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية
علي النعيمي (أرشيفية)
26 ابريل 2022 17:22

انتخب معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيساً لفريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد مساء أمس " الاثنين".

وسيستخدم فريق العمل المعني .. الدبلوماسية البرلمانية و امساعي الحميدة لتشجيع الحوار بين البرلمانين الأوكراني و الروسي ودعم الجهود الدبلوماسية الرسمية في إطار القواعد الدولية و احترام مبادئ السيادة الوطنية و القانون الدولي الإنساني إضافة إلى دعم الجهود الإنسانية في منطقة الصراع.

وسيساعد الفريق المشكل .. الاتحاد البرلماني الدولي على المساهمة في الحل في على المدى الفوري والمتوسط والطويل وتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وبناء الثقة وتعزيز الحوار البرلماني، ومعالجة أسباب النزاع وضمان إقامة علاقات سلمية ومستدامة بين البلدين.

يأتي تشكيل الفريق بناء على قرار الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع جمعيته الأخيرة في نوسا دوا اندونيسيا مارس 2022 بتشكيل فريق من قبل الاتحاد البرلماني الدولي معني ببحث الوضع في أوكرانيا لتسهيل دور البرلمانات لإيجاد حلول سلمية للأزمة، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية. يتكون الفريق من ثمانية أعضاء يمثلون المجموعات الجيوسياسية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إضافة إلى الأمين العام للاتحاد. 

المصدر: وام
الاتحاد البرلماني الدولي
أوكرانيا
علي النعيمي
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