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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق المركب في تونس
خفر السواحل الوطني التونسي يساعد طفلًا مهاجرًا على النزول من قارب إنقاذ في جبنيانة ، سافكس ، تونس
26 ابريل 2022 14:24

 أفاد مصدر قضائي تونسي في ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد جثث المهاجرين التي تم انتشالها من سواحل الجهة إلى 23 بعد غرق أربعة مراكب منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن الحرس البحري انتشل في وقت متأخر من مساء امس الاثنين ثلاث 
جثث ليصبح العدد الإجمالي حتى اليوم 23.

وأضاف التركي أن عددا من الجثث لفظتها الأمواج بسبب سوء الطقس فيما تستمر عمليات التمشيط على السواحل تحسبا لوجود غرقى آخرين.
وكان خفر السواحل أنقذ 97 مهاجرا كانوا على متن المراكب المنكوبة.

وقال التركي إنه مع احتساب العدد الإجملي المقدر بأكثر من 200 مهاجر كانوا على متن المراكب قبل غرقها، فإن عدد المفقودين ما يزال كبيرا. 

المصدر: وكالات
تونس
حوادث الغرق
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