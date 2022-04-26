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الصحة العالمية: وفاة جديدة بالإيبولا في الكونجو
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
26 ابريل 2022 12:19

 قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن مريضاً ثانياً بالإيبولا توفي في شمال غرب جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد مرور أيام على ظهور تفش جديد للمرض المميت.

وأضافت منظمة الصحة العالمية على تويتر أمس الاثنين أن اختباراً جينياً أظهر أن العدوى التي تأكدت الأسبوع الماضي كانت "حالة انتقال"، وهو انتقال المرض من حيوان مصاب ولا صلة بينه وبين التفشي السابق الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لرويترز إن الضحية الثانية امرأة تربطها صلة قرابة بالحالة الأولى.
وبدأ ظهور الأعراض على المريض الأول في الخامس من أبريل، لكنه لم يطلب العلاج لمدة زادت على أسبوع.

ودخل المريض مركزا لعلاج الإيبولا في مبانداكا عاصمة إقليم إكواتور (الإقليم الاستوائي) يوم 23 أبريل وتوفي في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وشهدت الكونجو سابقاً 13 حالة تفش للإيبولا أحدها في الفترة من 2018 إلى 2020 في شرق البلاد وأودى بحياة قرابة 2300 شخص، وهو ثاني أكبر عدد من الضحايا في تاريخ هذا المرض.

المصدر: وكالات
الإيبولا
منظمة الصحة العالمية
الكونجو
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