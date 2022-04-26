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جوتيريش يجتمع مع بوتين لبحث الأزمة في أوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
26 ابريل 2022 10:20

بعد نحو شهرين من بدء الهجوم على أوكرانيا، من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في موسكو اليوم الثلاثاء.
ومن المرجح أن يركز اجتماع بوتين وجوتيريش في الكرملين على دور دبلوماسي أكبر للأمم المتحدة في إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وكذلك على إتاحة وصول مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين، وخاصة من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة التحدث أولا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ظهر اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر بعد ذلك عقد مؤتمر صحفي، وفقاً لوزارة الخارجية الروسية. وبعد ذلك، يخطط جوتيريش للقاء بوتين في الكرملين.

وبعد زيارته إلى روسيا، من المقرر أن يسافر الأمين العام للأمم المتحدة عبر بولندا إلى أوكرانيا، حيث يخطط للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس.

 

المصدر: وكالات
بوتين
جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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