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بعد صفقة تويتر.. البيت الأبيض يكرر قلقه من وسائل التواصل الاجتماعي
البيت الأبيض
26 ابريل 2022 09:44

رفض البيت الأبيض التعليق، الاثنين، على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مراراً عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "قلقنا ليس جديداً"، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.
ومضت تقول "تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وآخرين، في نشر معلومات مضللة".
لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.
وقالت ساكي إن البيت الأبيض يواصل العمل من أجل إلغاء القانون 230 الذي يحمي شركات الإنترنت من المحاسبة على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويدعم تشديد إجراءات الشفافية ومكافة الاحتكار على شركات التكنولوجيا.
ويعتقد مسؤولو إدارة بايدن أن تشديد عمليات التدقيق قد تمنع نشر المعلومات المضللة المتعلقة بالقضايا السياسية وتلك المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وقالت ساكي "نتواصل بانتظام مع كافة منصات التواصل الاجتماعي حول الخطوات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن... هذا التواصل مستمر وأنا على يقين أنه سيستمر. لكن هناك إصلاحات نعتقد أن الكونجرس يمكن أن يقوم بها".

المصدر: وكالات
تويتر
البيت الأبيض
جو بايدن
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