السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز قدرات بلاده النووية
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز قدرات بلاده النووية
26 ابريل 2022 08:19

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عزمه تعزيز القدرات النووية لنظامه بشكل أكبر خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع في وسط بيونج يانج، وفقا لتقرير إعلامي رسمي اليوم الثلاثاء.

وخلال خطاب ألقاه في الذكرى الـ 90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، الاثنين، تعهد كيم بتعزيز القدرات النووية للدولة "بأسرع معدل"، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وشدد على أن بيونج يانج ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت، وحذر من أن أي قوات تسعى إلى مواجهة عسكرية لن يصبح لها وجود.

المصدر: وكالات
بيونج يانج
كوريا الشمالية
كيم جونج أون
آخر الأخبار
المصرف المركزي يوفر فئات الخمسة والعشرة دراهم والخمسين درهماً عبر أجهزة الصراف الآلي
الاقتصادي
المصرف المركزي يوفر فئات الخمسة والعشرة دراهم والخمسين درهماً عبر أجهزة الصراف الآلي
اليوم 12:11
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
دنيا
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
اليوم 12:04
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©