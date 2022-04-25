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إحباط مخطط «لاغتيال» مقدم برامج روسي
فلاديمير سولوفييف
26 ابريل 2022 02:17

موسكو (وكالات) 

أعلنت أجهزة الاستخبارات الروسية، أمس، أنها قبضت على «أعضاء في مجموعة من النازييين الجدد» كانوا يخططون بناء على أوامر من كييف لاغتيال مقدم البرامج الشهير فلاديمير سولوفييف، المدافع عن الكرملين.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الاستخبارات الروسية قولها إن «لجنة التحقيق الروسية ألقت القبض على أعضاء في مجموعة الاشتراكية القومية-قوة البيض من الروس، الذين كانوا يخططون لاغتيال السياسي والصحافي فلاديمير سولوفييف». وذكر المصدر أن مخطط «الاغتيال» أمرت به أجهزة الأمن الأوكرانية.
وتابع إن «أعضاء هذه المجموعة اعترفوا بأنهم خططوا لاغتيال سولوفييف».

الكرملين
روسيا
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