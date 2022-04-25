بوتين: الغرب لن ينجح في تفتيت بلادنا

موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن الغرب لن ينجح في مساعيه الرامية لتفكيك وتفتيت روسيا، لافتاً في كلمة باجتماع مع النيابة العامة، أن روسيا «تتعرض لعقوبات وضغوط كبيرة من الغرب».

وأضاف الرئيس الروسي: «سنستخدم كل إمكانات الدولة للحد من تأثير العقوبات»، مضيفاً إن الغرب «فشل في تقسيم المجتمع الروسي».

ودعا بوتين إلى إجراءات لمواجهة «النازيين» الذين يرتكبون جرائمهم منذ سنوات في دونباس.

وأشار بوتين إلى أن اقتصاد بلاده بصدد «الاستقرار»، بعد تعرضه لوابل من العقوبات الغربية مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين: «تباطأ التضخم، واقترب نمو الأسعار الأسبوعي من المعدل الطبيعي، وبدأت أسعار عدد من المنتجات في الانخفاض».

واعتبر أن مرونة الاقتصاد الروسي لها عاملان: صلابة الروبل التي «تعززت في الآونة الأخيرة» حتى العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ورجوع «الطلب الاستهلاكي» إلى طبيعته بعد «ذروة في فبراير ومارس»، عندما اندفع الروس إلى المتاجر لشراء السلع الاستهلاكية اليومية، خوفاً من نقصها أو انهيار قيمة الروبل.

ودعا الرئيس الروسي إلى «ضمان تطبيع تدريجي لديناميات الأسعار»، وتجنب «انخفاض كبير في الطلب».