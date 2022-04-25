جماعة إرهابية تعلن خطف روسي في مالي

باماكو (وكالات)

أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية، احتجاز روسي زعمت أنه عضو في مجموعة «فاغنر»، بحسب بيان صدر عن المجموعة.

وجاء في نص البيان باللغة العربية: «في الأسبوع الأوّل من شهر أبريل، أسرنا جندياً من قوات روسية في منطقة جبالي في ولاية سيقو» في وسط مالي. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة الإرهابية، وهي التحالف المتطرف الرئيس في منطقة الساحل والمرتبط بتنظيم «القاعدة»، القبض على روسي منخرط في القتال ضد الإرهابيين في البلاد.

واتهمت المجموعة، في بيانها، «تلك القوات، بمشاركة القوات المالية بإنزال جوي على سوق قرية مورا، والاشتباك مع عدد عناصر الجماعة.

وتواجه مالي منذ 2012 أزمة أمنية خانقة لم يساعد إيفاد قوّات أجنبية على حلّها وشهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس 2020.

واندلعت أعمال العنف الإرهابية في الشمال قبل أن تتّسع رقعتها إلى وسط البلد وجنوبه، ويتعقّد النزاع مع انخراط ميليشيات محلية وعصابات إجرامية فيه. وأودى النزاع بحياة الآلاف، من مدنيين ومقاتلين. وبات وسط مالي إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف بالساحل الإفريقي.