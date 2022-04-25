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3 قتلى في انفجار بالعاصمة الصومالية
3 قتلى في انفجار بالعاصمة الصومالية
26 ابريل 2022 02:16

مقديشو (وكالات)

لقي 3 أشخاص حتفهم، أمس، جراء انفجار لغم أرضي، في مديرية هدن وسط العاصمة مقديشو. وذكرت مصادر محلية أن الهجوم الذي استهدف ضابطاً في القوات الصومالية أسفر عن مصرع السائق وأحد الحراس ومدني.
وأشارت إلى شروع قوات الأمن الصومالية في عمليات أمنية في المنطقة للبحث عن المتورطين في الهجوم.
ويأتي ذلك في أعقاب هجوم انتحاري، يوم الجمعة الماضي، استهدف مطعماً على شاطئ البحر كان موجوداً بداخله قائد الشرطة الصومالية ومسؤولون منتخبون، ولم يُصب أيّ منهم بأذى، حسبما أفادت مصادر طبية وأمنية.ولقي ستة أشخاص مصرعهم في الهجوم وأصيب سبعة آخرون. وإضافة إلى القتلى والجرحى، أسفر الانفجار عن اندلاع حريق في المطعم وأثار الذعر في محيطه.

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