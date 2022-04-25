تحذيرات من عودة الإرهاب جنوب ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

حذر مسؤول عسكري ليبي من تحركات بعض الجماعات المتطرفة في جنوب البلاد لإعادة ترتيب صفوفها واستهداف مؤسسات الدولة الليبية وعناصر القوات المسلحة وعدد من الحقول النفطية، في ظل انكفاء الأطراف الفاعلة في المشهد على الصراع السياسي، بين حكومة «الوحدة الوطنية» والحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان الليبي.

وأكد المسؤول العسكري الليبي لـ«الاتحاد»، أمس، وجود تخوف لدى قيادة الجيش الوطني والأجهزة الأمنية من عودة الجماعات الإرهابية لممارسة أنشطتها خاصة في جنوب البلاد، مشيراً إلى أهمية تجفيف منابع تمويل ودعم المتطرفين الذين يجدون في ليبيا المناخ المناسب لإعادة تموضعهم وترتيب صفوفهم خلال الفترة المقبلة.

ولفت المسؤول الليبي إلى أهمية التنسيق المشترك بين الجهات العسكرية والأمنية مع المكونات الاجتماعية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل المعلومات مع دول الجوار الليبي والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» لوأد أي تحرك جديد للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً «داعش» و«القاعدة» لإعادة إحياء مشروعهم في الجنوب الليبي.

وتعاني ليبيا من انقسام في المؤسستين العسكرية والأمنية بسبب حالة الاستقطاب السياسي بين حكومتين، فضلاً عن تعثر الجهود التي تقودها لجنة «5+5» بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والعجز عن تفعيل بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف عام 2020.

في سياق آخر، طالب 40 عضواً في المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس، مكتب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال إغلاق الحقول والموانئ النفطية والبدء باتخاذ الإجراءات لملاحقة المسؤولين، مؤكدين على ضرورة استئناف تصدير النفط من دون قيد أو شرط، والنأي بقوت الليبيين عن أي توظيف سياسي.

وأكد الأعضاء، في بيان مشترك، أن الإغلاق الجديد للمنشآت النفطية يهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها القانونية، وهو ما يعرض شرائح واسعة من الشعب لتدهور مستوى المعيشة نتيجة لتذبذب الإيرادات، وارتفاع الأسعار، والمزيد من الانخفاض لعملة الدينار الليبي.

في سياق آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الخميس، جلسة لمناقشة مسألة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا، التي تنتهي ولايتها في 30 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بخصوص الملف الليبي.

وكان مجلس الأمن قرر، نهاية يناير الماضي، تمديد التفويض لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، في حل وسط تقدمت به بريطانيا لوضع حد لخلاف روسي أميركي استمر بضعة أيام، حيث اعتمد المجلس بإجماع أعضائه الـ15 النص المقتضب جداً، والذي يوصي بمواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملها حتى الـ30 من أبريل.

وفي طرابلس، بحث مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، أمس، مع القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا، جمشيد بولتايف، الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة طرابلس، وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى عدة مسائل متعلقة بالتعاون بين الجانبين.