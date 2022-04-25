ميليشيات الحوثي تعتقل متطوعين في لحج بتهمة «صيانة الطريق»

صنعاء (وكالات)

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على اعتقال عدد من اليمنيين في محافظة لحج بتهمة صيانة الطريق.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات اعتقلت عدداً من العاملين في مشروع صيانة طريق «ظمران» في مديرية «القبيطة» بلحج وأودعتهم سجن مدينة الصالح شمال مدينة تعز.

وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي وافقت على إطلاق سراح العاملين بشرط كتابة التزام خطي بعدم العمل في صيانة الطريق، بعد وساطة مسؤول في المشروع قبل أن تقوم باعتقاله هو أيضاً.

ويعد طريق «ظمران - القبيطة» طريقاً حيوياً يربط بين تعز وعدن وتزايدت فيه الحوادث مؤخراً جراء الازدحام الشديد للشاحنات في الطريق الضيق، بعد إغلاق ميليشيات الحوثي للطرقات الرئيسية.

ونقلت وكالة «خبر» المحلية عن مصدر يمني قوله إن عناصر الحوثي أقدموا على اختطاف كل من سامي محفوظ، وأسامة راشد واقتيادهما إلى سجن الصالح بمدينة تعز دون أسباب تذكر.

وأضاف المصدر أن المعتقلين كانا يجمعان التبرعات من ملاك السيارات والشاحنات بسندات، خاصة بمبادرة مجتمعية تابعة للسكان، وذلك بهدف صيانة وترميم الطريق في «نقيل ظمران» المتهالك الرابط بين تعز ولحج، والذي تسبب في سقوط عشرات الضحايا جراء الحوادث المتكررة خلال العامين الماضيين.

ووفقاً للمصدر فإن الميليشيات تسعى لفرض جباية غير قانونية ونسبة مالية معينة من كل سند في المبادرة المجتمعية لإصلاح الطريق.