اليمن.. مسلحون مجهولون يفجرون خطاً للغاز في شبوة

عدن (وكالات)

فجر مسلحون مجهولون خطاً للغاز المسال الطبيعي بمنطقة «النشيمة» الصحراوية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن عملية التفجير استهدفت أنبوب الغاز الممتد من حقول شركة «صافر» بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف للتصدير على ساحل محافظة شبوة.

وأكدت أن الانفجار الذي وقع في منطقة الحدود الإدارية بين مديريتي «ميفعة ورضوم» في شبوة، تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات، على الرغم من أن خط الأنابيب خارج الخدمة منذ سنوات.

كما أوضحت المصادر أن العمل التخريبي استهدف خط النفط التابع لشركة «صافر» للغاز المسال في الكيلو 8 في منطقة 256 الواصل من منشأة «صافر» النفطية بمحافظة مأرب إلى ميناء «بلحاف» في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

يذكر أن شبكة أنابيب النفط والغاز المسال في محافظة شبوة تتعرض باستمرار لسلسلة تفجيرات وأعمال تخريب تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة.

ولم يصدر عن السلطات المحلية في المحافظة أو شركة «صافر» للغاز المسال أي بيان بشأن الحادث، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليته.