روسيا تحذر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وأضاف، في مقابلة تلفزيونية أذيعت في وقت متأخر من الاثنين، أن "الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به". وقال لافروف، للتلفزيون الرسمي الروسي، طبقا لنص نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني، إن روسيا تريد تقليل كل الفرص لتصعيد مثل هذه المخاطر، مضيفا "هذا هو موقفنا الأساسي الذي نبني عليه كل شيء. المخاطر الآن كبيرة". ومضى يقول "لا أريد أن أضخّم هذه المخاطر بشكل مصطنع. كثيرون قد يريدون ذلك. الخطر جاد وحقيقي وعلينا ألا نهون من شأنه". وأكد أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف. وقال إن "النيات الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض". وأضاف "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات". وأوضح أنه واثق من أن "كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيع اتفاق" مع أوكرانيا. وتابع الوزير الروسي "لكن شروط هذا الاتفاق ستعتمد على الوضع القتالي على الأرض".