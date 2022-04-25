ميليشيات الحوثي تستهدف مأرب بثلاثة صواريخ بالستية

عدن (الاتحاد)

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفاً صاروخياً، مستهدفةً قرى سكنية بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي قصفت بصاروخ بالستي قرية آهلة بالسكان تقع بقرب «مفرق حريب»، جنوبي مأرب.

ولفتت المصادر إلى أضرار كبيرة في المنازل نتجت عن الاستهداف الصاروخي الذي يعد الثالث خلال 12 ساعة استهدفت خلالها الميليشيات جنوبي المحافظة.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية شن هجماتها الصاروخية مستهدفةً المناطق والأحياء الآهلة بالسكان في المحافظة المكتظة بالنازحين، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة.

وأسقط الجيش اليمني، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي شمالي مدينة تعز.

ورصدت دفاعات الجيش طائرة مسيّرة حوثية كانت تحمل على متنها متفجرات خلال تحليقها باتجاه مواقع شمال المدينة، وتمكنت من إسقاطها.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة العسكرية والإنسانية في مختلف جبهات القتال.

ورصد الجيش اليمني ارتكاب ميليشيات الحوثي 58 خرقاً، منها 17 خرقاً في محوري «البرح» غرب تعز و«حيس» جنوب الحديدة، و13 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و12 خرقاً في جبهات محور تعز، و10 خروقات في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و6 خروقات في جبهات القتال شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف.

وتنوّعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى تمركز مجاميع مسلحة في مواقع استحدثتها الميليشيات مؤخراً في محور «حيس»، واستهداف أعيان مدنية غرب تعز.

كما رصد الجيش اليمني تحركات حوثية مسلحة في عدّة جبهات وتحليق للطيران الاستطلاعي المسيّر التابع للميليشيات الحوثية.