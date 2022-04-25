الإثنين 2 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اتساع نطاق العنف القبلي في دارفور
اتساع نطاق العنف القبلي في دارفور
26 ابريل 2022 02:17

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

قال سكان إن اشتباكات مسلحة اندلعت أمس، في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور وأقصى مدينة في غرب السودان، مع اتساع نطاق العنف جراء القتال الذي أودى بحياة العشرات في بلدة قريبة في مطلع هذا الأسبوع.
وكانت الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع من بين أكثر الاشتباكات دموية في المنطقة خلال العامين الماضيين.
وبدأت المعارك الأحدث بعد اشتباك يوم الخميس بين أفراد من قبائل مختلفة، بحسب جماعات حقوقية ناشطة في المنطقة.
وتصاعدت يوم الجمعة بهجوم لميليشيات الجنجويد على بلدة كرينك قرب الجنينة أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، بحسب المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
وظل الوضع في المنطقة متوتراً قبل هجوم آخر أمس الأول، على كرينك، موطن عشرات الألوف من النازحين، حيث قُتل ما لا يقل عن 168 شخصاً وأُصيب 98 آخرون، بحسب المنسقية.
وامتد القتال إلى «الجنينة» حيث تعرض المستشفى الرئيس بالمدينة للهجوم وقُتل 4 أشخاص، بحسب روابط الأطباء.
وقال سكان إن القتال أمس، بدا أنه بين ميليشيات الجنجويد وجماعات متمردة.
وأدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس أمس، قتل المدنيين في غرب إقليم دارفور وطالب بوقف العنف وإجراء تحقيق في الوقائع لمحاسبة المتورطين.
وشدد بيرتس في تصريحات صحفية على أهمية التزام السلطات في إقليم دارفور والمجموعات المسلحة ببنود القانون الدولي المتعلقة بحماية جميع المدنيين ومنشآت البنية التحتية المدنية، مؤكداً الحاجة الماسة إلى وصول مساعدات إنسانية بشكل آمن ودون عوائق للمتضررين.

غرب دارفور
دارفور
السودان
العنف القبلي
الجنينة
آخر الأخبار
ألمانيا لا تسجل وفيات جديدة بكورونا لأول مرة منذ سبتمبر 2021
عربي ودولي
ألمانيا لا تسجل وفيات جديدة بكورونا لأول مرة منذ سبتمبر 2021
اليوم 12:09
الهلال «ممنوع» من «فترتي تسجيل»
الهلال «ممنوع» من «فترتي تسجيل»
اليوم 12:07
الجمل مدرباً للإسماعيلي
الرياضي
الجمل مدرباً للإسماعيلي
اليوم 12:04
خطر على صحتك.. لا تتناول الطعام واقفاً
دنيا
خطر على صحتك.. لا تتناول الطعام واقفاً
اليوم 11:57
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر
الإمارات
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©