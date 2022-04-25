السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تشييع جثامين ضحايا السفينة الغارقة قبالة سواحل لبنان
تشييع جثامين ضحايا السفينة الغارقة قبالة سواحل لبنان
26 ابريل 2022 02:16

طرابلس (وكالات)

شيعت عائلات المهاجرين الذين لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة الساحل الشمالي للبنان إلى مثواهم الأخير في مدينة طرابلس الساحلية أمس، بينما استمرت الجهود من أجل العثور على العشرات الذين ما زالوا مفقودين.
وغرقت سفينة صغيرة كانت تحمل مهاجرين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين في ساعة متأخرة من مساء السبت قبالة الساحل قرب طرابلس عندما اصطدمت القوات البحرية بالسفينة بينما كان المهرب يحاول الإفلات من اعتقاله.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المركب كان يحمل 80 شخصاً وقت انقلابه. وتقول السلطات إنه تم إنقاذ 47 شخصاً ومازال نحو 20 مفقودين. وقال رئيس هيئة ميناء طرابلس إنه تم العثور على جثة سابعة صباح أمس.

لبنان
طرابلس
آخر الأخبار
المصرف المركزي يوفر فئات الخمسة والعشرة دراهم والخمسين درهماً عبر أجهزة الصراف الآلي
الاقتصادي
المصرف المركزي يوفر فئات الخمسة والعشرة دراهم والخمسين درهماً عبر أجهزة الصراف الآلي
اليوم 12:11
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
دنيا
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
اليوم 12:04
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©