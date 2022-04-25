تشييع جثامين ضحايا السفينة الغارقة قبالة سواحل لبنان

طرابلس (وكالات)

شيعت عائلات المهاجرين الذين لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة الساحل الشمالي للبنان إلى مثواهم الأخير في مدينة طرابلس الساحلية أمس، بينما استمرت الجهود من أجل العثور على العشرات الذين ما زالوا مفقودين.

وغرقت سفينة صغيرة كانت تحمل مهاجرين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين في ساعة متأخرة من مساء السبت قبالة الساحل قرب طرابلس عندما اصطدمت القوات البحرية بالسفينة بينما كان المهرب يحاول الإفلات من اعتقاله.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المركب كان يحمل 80 شخصاً وقت انقلابه. وتقول السلطات إنه تم إنقاذ 47 شخصاً ومازال نحو 20 مفقودين. وقال رئيس هيئة ميناء طرابلس إنه تم العثور على جثة سابعة صباح أمس.