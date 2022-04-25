قرقاش: الإمارات تدرك التحديات وتؤمن بضرورة التنسيق العربي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات تدرك طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وتؤمن بضرورة التعامل معها ضمن أجندة إيجابية وتنسيق عربي مستمر.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «جهد استثنائي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في إطار سعيه المتواصل لترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون على المستوى العربي، الإمارات تدرك تماماً طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وتؤمن بضرورة التعامل معها ضمن أجندة إيجابية وتنسيق عربي مستمر لضمان مصالح الدول والشعوب العربية».

وأضاف: «وضمن هذه الجهود شهدنا ليلة أمس (الأحد) جولة جديدة من المشاورات العربية ضمت كل من مصر والأردن والإمارات لتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث وبناء موقف عربي صلب وقادر على حماية والدفاع عن القضايا العربية، والانطلاق إلى آفاق جديدة من التعاون المثمر لترسيخ استقرار وازدهار المنطقة».