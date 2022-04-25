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بريطانيا تعلن حصيلة كبيرة لقتلى قوات روسيا في أوكرانيا
جندي أوكراني فوق دبابة مدمرة قرب كييف (أ ف ب)
25 ابريل 2022 22:35

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في كلمته أمام البرلمان في العاصمة لندن اليوم الاثنين: إن الحكومة البريطانية تعتقد أن روسيا فقدت حوالي 15 ألف جندي منذ عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا التي بدأت قبل شهرين. وأشارت مصادر الحكومة البريطانية إلى أنه إضافة إلى ذلك، تم تدمير أو الاستيلاء على أكثر من ألفي مركبة مدرعة روسية، بينها 530 دبابة على الأقل.
وأضاف والاس أن روسيا فقدت أيضا أكثر من 60 مقاتلة ومروحية.
وأوضح وزير الدفاع البريطاني أنه من بين أكثر من 120 كتيبة تكتيكية روسية نشرت في أوكرانيا، أي ما يعادل 65% من إجمالي وحدات المشاة، لم تعد 25% منها على الأقل جاهزة للقتال.

المصدر: د ب أ
روسيا
قتلى
الجيش الروسي
أوكرانيا
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