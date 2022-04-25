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بوتين يدلي بتصريحات عن الاقتصاد الروسي
بوتين يترأس اجتماعا عن بعد
25 ابريل 2022 21:27

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات عن اقتصاد بلاده خلال اجتماع وزاري، عقد اليوم الاثنين.
وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي بصدد "الاستقرار" بعد تعرضه لعقوبات غربية مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال بوتين، في اجتماع حكومي خصص للقضايا الاقتصادية "تباطأ التضخم واقترب نمو الأسعار الأسبوعي من المعدل الطبيعي وبدأت أسعار عدد من المنتجات في الانخفاض".
وأضاف أن مرونة الاقتصاد الروسي لها عاملان: صلابة الروبل التي "تعززت في الآونة الأخيرة" حتى العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ورجوع "الطلب الاستهلاكي" إلى طبيعته بعد "ذروة في فبراير ومارس" عندما اندفع الروس إلى المتاجر لشراء السلع الاستهلاكية اليومية خوفاً من نقصها أو انهيار قيمة الروبل.
ودعا الرئيس الروسي إلى "ضمان تطبيع تدريجي لديناميات الأسعار" وتجنب "انخفاض كبير في الطلب".
تعرضت روسيا لعدة حزم من العقوبات الغربية بعد بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، شملت حظر صادرات سلع رئيسة.

المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
الاقتصاد الروسي
عقوبات اقتصادية
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