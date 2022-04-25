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دولتان تبدآن خطوات الانضمام لحلف «الناتو»
مقر حلف شمال الأطلسي «الناتو»
25 ابريل 2022 20:38

نقلت صحيفتان في فنلندا والسويد أن الدولتين الأوروبيتين ستبدآن إجراءات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وقالت صحيفة «إلتاليهتي» في فنلندا و«إكسبريسن» في السويد نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم الاثنين قولها، إن البلدين سيُعبّران معاً عن رغبتهما في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو المقبل.
ورغم تعاونهما الوثيق مع الحلف العسكري منذ عام 2014، اختار البلدان الواقعان في شمال أوروبا عدم الانضمام إليه. لكن منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأت تسري أنباء عن دراسة البلدين لوضعهما المحايد.
ووفقاً لصحيفة «إلتاليهتي»، يعتزم قادة فنلندا والسويد الاجتماع في 16 مايو. بعد ذلك، يعلنون خططهم للتقدم للانضمام إلى التحالف.
وأحجم وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن التعليق، لكنه كرر وجهة نظره القائمة منذ فترة طويلة بأنه يفضل أن تتخذ فنلندا والسويد خيارات مماثلة.
وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين قبل أسبوعين، أثناء زيارتها لنظيرتها السويدية ماجدالينا أندرسون، إنها تتوقع أن تتخذ فنلندا قرارها في غضون أسابيع.

المصدر: وكالات
السويد
فنلندا
حلف الناتو
انضمام
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