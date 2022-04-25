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عبدالله الثاني وبايدن يبحثان السلام في المنطقة
عبدالله الثاني
25 ابريل 2022 20:05

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، التزام بلديهما بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وعلى صعيد التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحث الزعيمان، خلال اتصال هاتفي، "أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم".
وجدد العاهل الأردني "التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد الملك عبدالله الثاني "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات"، وفقاً لما نقلته عنه الوكالة.
كما أشاد بالعلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيعها في المجالات كافة.
وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات.



المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله الثاني
جو بايدن
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القدس
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