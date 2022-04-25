روسيا تحقق في حريق هائل بمستودع للنفط ببريانسك القريبة من أوكرانيا

قالت روسيا إنها ستحقق في سبب اندلاع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك على بعد 154 كيلومترا شمال شرقي الحدود مع أوكرانيا.

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا وكأنهما انفجاران أعقبهما تصاعد ألسنة لهب، وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه أيضا اندلاع حريق حول خزان وقود ضخم.

وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحريق اندلع في منشأة مملوكة لشركة خطوط الأنابيب ترانسفت في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو (2300 بتوقيت جرينتش)، ولم يكن هناك حاجة إلى إخلاء أي أجزاء من المدينة التي يقطنها 400 ألف نسمة.

وامتنع وزير الطاقة عن التعليق على الفور.

وأظهرت لقطات أخرى لم يتم التحقق منها ما بدا وكأنه حريق آخر اندلع في موقع ثان في بريانسك.