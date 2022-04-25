روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين

أعلنت روسيا نيّتها وقف إطلاق النار اليوم للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الأشخاص المسموح لهم بالخروج هم النساء والأطفال وموظفو المصنع.

ومصنع آزوفستال الضخم هو آخر جيب تسيطر عليه القوات الأوكرانية في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية التي دمّرها القصف الروسي وباتت خاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة الروس بعد أسابيع من الحصار.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حوالي ألف مدني ومئات الجرحى لا يزالون يتحصّنون في المصنع في ظروف كارثية ويعانون من نقص الطعام والمياه.