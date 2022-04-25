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لبنان: ارتفاع ضحايا غرق زورق قبالة طرابلس
أشخاص يقفون بالقرب من نقالات جاهزة لاستقبال الجثث بعد انقلاب قارب قبالة الساحل اللبناني لطرابلس خلال الليل في ميناء طرابلس بشمال لبنان
25 ابريل 2022 13:00

ارتفع عدد ضحايا زورق غرق قبالة مدينة طرابلس شمال لبنان  إلى سبعة وفيات بعد العثور على ضحية جديدة اليوم الاثنين .

وذكرت " الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اليوم أنه عثر عند شاطىء طرابلس قرب رأس الصخر على جثة امرأة من ركاب زورق المهاجرين الذي غرق 
قبالة ساحل طرابلس .

وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن مساء أول أمس السبت غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين، وأعلن الجيش اللبناني أمس 
الأحد عن ست وفيات و 45 ناجيا جراء الحادث ، بالإضافة إلى عدد من المفقودين .

ونُقلت الجثامين بواسطة سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى عدد من المستشفيات في مدينة طرابلس وسط أجواء غضب من قبل الأهالي، 
ومواجهات بين مواطنين وعناصر أمنية أمام المستشفيات، رافقها إطلاق نار كثيف في الهواء.

 وانتشر الجيش اللبناني في شوارع مدينة طرابلس، أمس ، وتحديداً في منطقتي القبّة وباب التبّانة، بالتزامن مع مساع أهلية للتهدئة، وألقى 
الجيش القبض على أشخاص متهمين بالوقوف وراء عمليات تهريب أشخاص، فضلاً عن ملاحقة آخرين مشتبه بهم.

 

المصدر: وكالات
لبنان
طرابلس
زورق
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