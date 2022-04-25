ماكرون بعد الفوز: سأحكم بطريقة محترمة تهدف للخير

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية إنه يعتزم أن يحكم "بطريقة محترمة تهدف إلى الخير"، في تصريحات أدلى بها لأنصار يحتفلون ابتهاجا بإعادة انتخابه.



وأضاف ماكرون: "لأن بلادنا في شكوك وانقسام كبيرين، يجب أن نكون أقوياء، لكن لن يتم تجاهل أي شخص". وعبر بوضوح عن شكره لأولئك الذين ساندوه في الفوز بالانتخابات.

وتغلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بفارق مريح في الانتخابات التي أجريت الأحد، ليفوز بفترة رئاسية ثانية.



وانطلقت صيحات الفرح من أنصار ماكرون عندما ظهرت النتائج على شاشة عملاقة أسفل برج إيفل، ورحب القادة في برلين وبروكسل ولندن وغيرها بفوزه على لوبان .

لكن حتى مع إظهار نتائج استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع حصول ماكرون على نحو 58.5 بالمئة من الأصوات، فقد أقر ماكرون في خطابه بعد الفوز بأن الكثيرين صوتوا لصالحه فقط لإزاحة لوبان وتعهد بأن يضع في اعتباره شعور كثير من الفرنسيين بتراجع مستوياتهم المعيشية.



وأضاف "كثيرون في هذا البلد صوتوا لي ليس لأنهم يدعمون أفكاري ولكن لإبعاد أفكار اليمين المتطرف. أريد أن أشكرهم وأعلم أنني مدين لهم بدين في السنوات المقبلة"، وأضاف، في رسالة نشرها بالفعل عدد الوزراء خلال لقاءات مع القنوات التلفزيونية الفرنسية، "لن نتجاهل (مطالب) أي أحد في فرنسا".



وقال وزير الصحة أوليفييه فيرون لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية "لن نفسد الانتصار... لكن حزب (لوبان) سجل أعلى نتيجة له على الإطلاق"، وأضاف "سيكون هناك استمرار لسياسة الحكومة لأن الرئيس انتُخب لفترة جديدة. لكننا سمعنا أيضا رسالة الشعب الفرنسي"، متعهدا بالتغيير.





