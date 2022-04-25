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بكين تغلق أحد مناطقها بسبب كورونا
امرأة تجري اختبار الحمض النووي في موقع مؤقت للاختبار في أعقاب تفشي مرض فيروس كورونا في بكين
25 ابريل 2022 11:17

أغلقت العاصمة الصينية بكين أجزاء من منطقة شاويانج على الجانب الشرقي من الطريق الدائري الثاني الشرقي وجنوب منطقة الأعمال المركزية بسبب فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن السلطات أصدرت التعليمات للسكان في المنطقة بالبقاء في المنازل وللموظفين بالعمل من المنزل.

وتم وقف العمل بمعظم الأماكن المغلقة، بما في ذلك المطاعم وحانات الكاريوكي والصالات الرياضية والمكتبات والمتاحف، مع الإبقاء على متاجر 
البقالة والسوبر ماركت والمستشفيات مفتوحة.

ومن المقرر رفع الإغلاق بعد إجراء فحوص للكشف عن المصابين بكورونا مرتين إحداها اليوم الاثنين والأخرى يوم الأربعاء. 

المصدر: وكالات
بكين
كورونا
كوفيد 19
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