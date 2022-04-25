بكين تغلق أحد مناطقها بسبب كورونا

أغلقت العاصمة الصينية بكين أجزاء من منطقة شاويانج على الجانب الشرقي من الطريق الدائري الثاني الشرقي وجنوب منطقة الأعمال المركزية بسبب فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن السلطات أصدرت التعليمات للسكان في المنطقة بالبقاء في المنازل وللموظفين بالعمل من المنزل.

وتم وقف العمل بمعظم الأماكن المغلقة، بما في ذلك المطاعم وحانات الكاريوكي والصالات الرياضية والمكتبات والمتاحف، مع الإبقاء على متاجر

البقالة والسوبر ماركت والمستشفيات مفتوحة.

ومن المقرر رفع الإغلاق بعد إجراء فحوص للكشف عن المصابين بكورونا مرتين إحداها اليوم الاثنين والأخرى يوم الأربعاء.