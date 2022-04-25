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اليابان: ارتفاع وفيات حادث الزورق السياحي
تجري قوارب الصيد عملية بحث عن الأشخاص المفقودين على متن قارب فُقد في بحر أوخوتسك
25 ابريل 2022 09:44

 أكدت وسائل إعلام محلية يابانية اليوم الاثنين وفاة ضحية أخرى في حادث الزورق السياحي في شمالي اليابان ، ما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة إلى 11 شخصا.
وكانت الطفلة أحد طفلين اثنين فقدا بعد انقلاب زورق سياحي على متنه 26 شخصا يوم السبت.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الاثنين أن أطقم الانقاذ انتشلت الفتاة من المياه الساحلية المجمدة. وكانت الطفلة فاقدة للوعى وتم نقلها إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاتها.

 ولا يزال 15 راكبا في عداد المفقودين، وتتواصل الجهود من أجل العثورعلى بقية الركاب بالإضافة إلى الزورق "كازو 1".

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحادث وقع أثناء وجود الزورق في المياه قبالة شلالات كاشوني، وهو موقع شهير ذو مناظر خلابة بالقرب من 
طرف شبه الجزيرة.

وبعد أن حوصر طاقم الزورق "كازو 1" يوم السبت، داخل الأمواج العالية، أصدر نداء استغاثة لخفر السواحل، مبلغا أن المياه تدخل الزورق.

وفقد الاتصال بالزورق بعد ذلك ببضعة ساعات، وأطلق خفر السواحل عملية بحث شاركت فيها مروحية والعديد من الزوارق.

وكان على متن الزورق 22 راكبا بالغا علاوة على طفلين بالإضافة إلى الطاقم المكون من شخصين، ويبلغ عمر كل من القبطان والفرد الثاني من 
الطاقم 54 عاما.

وتم يوم السبت تسجيل درجة حرارة المياه في المنطقة عند نحو 3 درجات مئوية، مع أمواج عاتية ورياح شديدة.

وكان الركاب الذين تراوحت أعمارهم من حوالي 10 إلى 89 عاما، قد قدموا من مناطق مختلفة باليابان، بما في ذلك، هوكايدو وفوكوشيما وطوكيو وفوكوكا بجنوب البلاد. 

المصدر: وكالات
اليابان
زورق
قارب
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