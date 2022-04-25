بلينكن يؤكد لزيلينسكي عودة الدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا
أعلن بلينكين وأوستن خلال الرحلة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا ابتداء من هذا الأسبوع
25 ابريل 2022 08:40
أكّد مسؤولون أميركيّون أن وزيرَي الخارجيّة والدفاع الأميركيَين أنتوني بلينكن ولويد أوستن وصلا إلى كييف الأحد، في أوّل زيارة لمسؤولين أميركيّين إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنّ الوزيرَين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجيّة للدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة.