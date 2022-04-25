بلينكن يؤكد لزيلينسكي عودة الدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا

أعلن بلينكين وأوستن خلال الرحلة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا ابتداء من هذا الأسبوع