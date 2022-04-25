السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بلينكن يؤكد لزيلينسكي عودة الدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا
أعلن بلينكين وأوستن خلال الرحلة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا ابتداء من هذا الأسبوع
25 ابريل 2022 08:40

أكّد مسؤولون أميركيّون أن وزيرَي الخارجيّة والدفاع الأميركيَين أنتوني بلينكن ولويد أوستن وصلا إلى كييف الأحد، في أوّل زيارة لمسؤولين أميركيّين إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي. 
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنّ الوزيرَين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجيّة للدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أنتوني بلينكن
أوكرانيا
آخر الأخبار
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
دنيا
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
اليوم 12:04
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©