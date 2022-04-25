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قتلى في محاولة دهس وسط باريس
ضباط الشرطة في الموقع الذي أطلقت فيه الشرطة النار على شخصين في باريس
25 ابريل 2022 08:12

أطلق عناصر في الشرطة النار على سيارة حاولت صدمهم في وسط باريس، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا بداخلها وإصابة ثالث، في مساء يوم الانتخابات الرئاسية، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الشرطة.

واستنادا إلى العناصر الأولى التي تم جمعها، كانت المركبة تسير في الاتجاه الخاطئ عندما أراد الشرطيون السيطرة عليها، وفق ما قال المصدر نفسه، مشيرا إلى أن السيارة اتجهت بعد ذلك نحو العناصر الذين استخدموا سلاحهم.

وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة في مكان الواقعة في قلب العاصمة، بحسب ما ذكر صحافي في فرانس برس. 
وحصلت هذه الوقائع عند جسر نوف، في وسط باريس، وقبل ساعات قليلة من ذلك كان نحو ألفين من أنصار ماكرون يحتفلون بفوزه في ساحة شان دو مارس الواقعة على بُعد نحو كيلومترين.

وحضرت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، إلى المكان وفُتح تحقيق في الواقعة.

المصدر: آ ف ب
باريس
فرنسا
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