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عُمان: ساعدنا في الإفراج عن 14 أجنبياً محتجزاً في صنعاء
عُمان: ساعدنا في الإفراج عن 14 أجنبياً محتجزاً في صنعاء
25 ابريل 2022 02:51

مسقط (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أمس، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.
وقالت الوزارة في بيان: إن «السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة».
كما أضافت الوزارة أنه «تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم».

عُمان
صنعاء
الحوثيين
اليمن
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