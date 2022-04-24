«الحوثي» يعرقل تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلنت الحكومة اليمنية أمس، تأجيل الرحلة الجوية الأولى من مطار صنعاء بسبب العراقيل التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وإخلالها بالتزاماتها بموجب الهدنة الأممية.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن الرحلة التي كانت مجدولة في 24 أبريل تأجلت حتى تعود الميليشيات للالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأضافت بأنه تم الاتفاق على اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبارها وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية حصراً وطبقا لإجراءات تشغيل مطاري عدن وسيئون.

وأعربت عن أسفها لقيام الميليشيات الحوثية بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر، وحصر الإصدار على مكتب الخطوط اليمنية في صنعاء، وإصدار تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عنها رغم إلغائها اعتباراً من مارس 2017.

وأشارت إلى أنها طالبت عبر مكتب المبعوث الأممي بضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الذين لا يحملون جوازات معترف بها حرصا على التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة.

ولفتت إلى أنها حرصت على عمل كل من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين واتخذت كل الإجراءات الداخلية والخارجية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الأربعاء الماضي أن أولى الرحلات الجوية من مطار صنعاء ستنطلق أمس الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان خلال فترة شهري الهدنة الأممية التي تسري في البلاد منذ مطلع أبريل الجاري، وذلك بعد موافقة الأردن على منح التصاريح والتسهيلات اللازمة لتسيير الرحلات.

بدوره، حمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: إن «الرحلة تعثرت جراء عدم التزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية».

‏وأضاف الإرياني أن «الحكومة وافقت على سفر 104 ركاب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية رفضت وأصرت، وما زالت على إضافة 60 راكباً بجوازات سفر غير موثوقة».

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول فرض 60 راكباً على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على ميليشيات الحوثي لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، واتخاذ المدنيين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذاً لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية.

وفي سياق متصل، أعرب المبعوث الأممي لليمن، هانس جروندبرج، عن قلقه من تلك الخطوة، داعيا الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حل لاستئناف الرحلات الجوية.

وقال جروندبرج في بيان نشره المكتب الأممي على تويتر: «أود أن أعبر عن قلقي إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء والتي كانت مقررة الأحد، أحث الأطراف على العمل بشكل بنّاء معي ومع مكتبي لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط له».

كما شدد على أن الهدف من الهدنة الأممية خدمة المدنيين من خلال الحد من العنف، وتوفير الوقود، وتعزيز حريتهم في التنقل من وإلى وداخل بلادهم.

وأكد جروندبرغ مواصلة العمل من أجل دعم الأطراف اليمنية في تنفيذ وتعزيز وتجديد تلك الهدنة.