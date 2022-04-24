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94 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية
94 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية
25 ابريل 2022 02:52

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

رصد الجيش اليمني، 94 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظات تعز والحديدة وحجة ومأرب وأبين وصعدة.
وأوضح الجيش في تقرير نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت 31 خرقاً في محوري «البرح» غرب تعز و«حيس» جنوب الحديدة، و24 في جبهات القتال غرب حجة، و19 جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و16 خرقاً في محور تعز، و3 خروقات في جبهتي «ثرة وحلحل لودر» بمحور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة «الملاحيظ» جنوب غرب صعدة.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الإرهابية صعّدت قصف مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستخدمت صواريخ «الكاتيوشا» لاستهداف مواقع في خطوط التماس بأطراف «مقبنة وشمير» غرب تعز، كما استهدفت بصاروخين «كاتيوشا» موقعاً عسكرياً في جبهة «الأعيرف» جنوب مأرب.
ولفت التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت النار على النازحين في «وادي الحناية» غرب تعز بأسلحة رشاشة، وتعمّدت استهدفت أعيان مدنية شرق «حيس».
وأكد التقرير أن مجاميع حوثية مسلحة نفذت تسلل باتجاه مواقع قوات الجيش جنوب شرق «حيران»، منوهاً أن قوات الجيش أحبطت محاولات تسلل حوثية أخرى صوب مواقع عسكرية في أطراف «شمير ومقبنة» غرب تعز.
وأشار البيان إلى جرح اثنان من قوات الجيش نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي أحد المواقع في الجبهة الجنوبية لمأرب بطائرة مسيّرة مفخخة.
كما رصدت قوات الجيش، استمرار ميليشيات الحوثي في نقل تعزيزات وبناء تحصينات، وتحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات.

اليمن
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الحوثيين
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