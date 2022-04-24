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إزالة 1550 لغماً حوثياً خلال أسبوع
إزالة 1550 لغماً حوثياً خلال أسبوع
25 ابريل 2022 02:52

عدن (الاتحاد)

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل من انتزاع 1550 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، منها 1050 لغمًا مضادًا للدبابات، و500 ذخيرة غير متفجرة.
وتمكن فريق «مسام» من نزع 119 لغمًا مضادًا للدبابات و85 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع، ونزع 43 لغمًا مضادًا للدبابات و43 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة، إضافة إلى 212 لغمًا مضادًا للدبابات و39 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «حريب» بمحافظة مأرب.
وفي محافظة شبوة نزع فريق «مسام» 274 لغمًا مضادًا للدبابات و190 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «عين»، و115 لغمًا مضادًا للدبابات و20 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «عسيلان»، كما نزع الفريق 287 لغمًا مضادًا للدبابات و123 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «ذباب» بمحافظة تعز.
وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر أبريل إلى 4523 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 334 ألفًا و60 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مسام
اليمن
الحوثيين
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